Kleine Studioausstellung: Luther

Im Lutherjahr zeigt das Fränkische Museum aus seinen Depotbeständen Lithografien Luthers. Die Luther-Lithografien sind im Foyer des Museums, in der Abteilung Stadtgeschichte, zu sehen.

Frommes Franken: Religiöse Themen und Zeichen schmückten in früherer Zeit ganz selbstverständlich die Gebrauchsgegenstände wie Schüsseln, Teller, Möbel, Kästchen, Uhren und Werkzeuge. Auch religiöser Wandschmuck war verbreitet, davon zeugen eine große Zahl Andachtsbilder, Klosterarbeiten und Hausaltärchen, die sich im Fränkischen Museum Feuchtwangen befinden. Während katholische Familien die Hinterglasbilder ihrer Heiligen Namenspatrone aufhängten oder solche von Christus und Maria, wählten evangelische Familien andere Themen: etwa die Heilige Dreifaltigkeit (für die Luther das Wort „Gnadenstuhl“ prägte) oder eine „Anbetung der Hirten“ in der Krippe zu Betlehem. In den Stuben der evangelischen Bauern waren natürlich auch die Reformatoren zu finden: Gedenkblätter mit dem Leben Luthers und Darstellungen von Melanchthon und Calvin. Kolorierte Kupferstiche von Luther und Katharina von Bora hingen im Herrgottswinkel der Stube (19. Jh.) - als Vorbild der christlichen Eheleute. Im Lutherjahr zeigt das Fränkische Museum aus seinen Depotbeständen im Foyer ein kleines Hinterglasbild von Luther, das auf dieselbe Weise wie die Heiligenbilder hergestellt ist. Ebenfalls aus dem Depot (und nur im Lutherjahr zu sehen) ist eine Serie von Lithografien, die das Leben Martin Luthers illustrieren, des „Herstellers der reinen Lehre des Evangeliums“. Die 15 Lithografien wurden um 1830 in Fürth im Verlag von Wilhelm Baron von Löwenstern gedruckt. Die Tatsache, dass einzelne Blätter mehrfach im Museum vorhanden sind, weist darauf hin, dass diese Grafikserie in Feuchtwangen und Umgebung weit verbreitet war. Sie umfasst folgende Darstellungen: Luther – der Reformator, Luther als Kurrende-Schüler in Eisenach, der Tod seines Freundes Alexius, Luther lässt 1517 die 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg anschlagen, Luther verbrennt 1520 die päpstliche Bulle und das kanonische Recht vor Wittenberg, Luthers Einzug in Worms, Luther auf dem Reichstag zu Worms, seine Entführung auf die Wartburg, Luther zerspringt an der Tafel Richards von Trier ein Glas mit Gift, Katharina von Bora im Kreis ihrer Kinder, Luther als Familienvater, Luther errettet Melanchthon durch sein Gebet, Luther auf dem Sterbebett, Luthers Leichenbegängnis, Kaiser Karl am Grab Luthers in Wittenberg.