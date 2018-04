Kleiner Mann- was nun?

Johannes Pinneberg und seine Emma, genannt Lämmchen sind über beide Ohren verliebt – und sie ist ungeplant schwanger. Kurz entschlossen wird geheiratet. Zwar sind die Umstände alles andere als ideal, aber mit Liebe und Zuversicht wird es schon gehen. Schließlich wollen Pinnebergs ja gar nicht viel, nur ihr kleines, privates Glück.

Aber das Land ächzt unter der Weltwirtschaftskrise – wer Arbeit hat, tut alles, um sie zu behalten und selbst im großen Berlin ist man ohne Beziehungen aufgeschmissen. Krise folgt auf Krise. Pinneberg verliert seine Anstellungen, das Geld ist mehr als knapp und der Glaube an bessere Zeiten wird auch immer kleiner. So wird die junge Ehe schnell auf eine harte Probe gestellt. Doch wenn man sich so liebt wie Lämmchen und Pinneberg, bleibt immer noch Hoffnung ...

Hans Fallada gelingt es mit seinem 1932 erschienenen Roman, die Lebensumstände des sprichwörtlichen kleinen Mannes in der Weimarer Republik auf anrührende Weise greifbar zu machen. Jugendliche aus Tübingen und Umgebung haben sich mit dieser Geschichte junger Leute aus eigentlich längst vergangener Zeit beschäftigt, deren Wünsche und Träume ihren eigenen vielleicht gar nicht so unähnlich sind. Die Abhängigkeit von Bürokratie und Vorgesetzten und die Unberechenbarkeit des Arbeitsmarkts sind auch heute wieder aktuell. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Die Menschen wenden sich wieder politischen Extremen mit vermeintlich einfachen Lösungen zu. Auch heute stellt sich die Frage: Was nun?