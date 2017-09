Seit 30 Jahren ehrt das Land mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg "Große Klein-Kunst" aus allen Genres. Der vom Land BW ausgelobte und von Toto-Lotto zu gleichen Teilen finanzierte Preis hat sich über die Jahre zu einem echten Prädikat entwickelt und dient als Sprungbrett für die Künstlerkarrieren. Die Tour ist ein lebendiges Format, das innovative Künstler/-innen in wechselnder Zusammensetzung in Soziokulturellen Zentren auftreten lässt. Folgende in 2017 prämierte Künstler/-innen bestreiten das Programm der Tour im Sudhaus:

Uli Heissig spielt: „Irmgard Knef“

„Das brisanteste Frühstück der deutschen Unterhaltungsgeschichte“, Der Spiegel

„Ein grandioser Abend“, Die Zeit

„Ein Off-Ereignis, wie man es nur alle Jubeljahre erlebt“, Die Welt

http://irmgardknef.de/

Nektarios Vlachopoulos

Slampoet und Humorist, ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund

http://nektarios-vlachopoulos.de

René Sydow: „Warnung vor dem Munde!“

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Kabarettpreis 2016 (Förderpreis)

„Ein fantastisches Zusammenspiel aus bissiger Politsatire und literarischen Texten.“ Kölnische Rundschau

http://rene-sydow.de