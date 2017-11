Am 13.Januar’17 veröffentlichten Klez.e ihr viertes Album "Desintegration" mit dem Label Staatsakt. Ein Album, das seinen Ausgangspunkt in eben jenem Jahr nimmt, in dem nicht nur die Mauer fiel und das sogenannte Ende der Geschichte ausgerufen wurde, sondern auch "Disintegration" von The Cure erschien.

Tobias Siebert, Frontmann von Klez.e und selbst im Osten der Republik groß geworden, blickt in der Echokammer der Gegenwart zurück in die Zeit der großen Versprechen, die schon damals unerfüllt im Hallraum der Toms und den monotonen Basslinen im Disconebelnirvana verschwanden. Versprechen auch einer Befreiung, die in einem ideologiekritischen Sinne vielleicht immer schon hohl waren, heute jedoch ferner denn je scheinen. Folgerichtet nennen Klez.e ihr viertes Album "Desintegration", Auflösung, Zerfall.

Dass Album erhielt allseits beste Kritiken und war CD der Woche im NDR

"Schicksalsmelodie für den kommenden Aufstand" - Andreas Borcholte schreibt auf SPIEGEL ONLINE über unser Album:

""Desintegration" ist eine Erinnerung daran, wie Popmusik Emotionen, poetische Botschaften und Ästhetik zu Relevanz verdichten kann."

Desintegration - Lieder zum Ende des Kapitalismus. "Die unverblümteste und beste Hommage an The Cure." schreibt Georg Howahl im aktuellen Sonic Seducer Musikmagazin

"Ihre Show war nichts mehr als eine musikalische wie politische Mahnung an die Vernunft der deutschen Gesellschaft." Fragmente Stuttgart