Klezmer Tales - Filfarbike Mishpokhe

Jakob Lakner, Klarinetten & Gesang, Komposition / Juliane Färber, Nele Schaumburg, Kayako Bruckmann, Violine & Viola / Nicolas Kücken, Gitarre / Luka Stankovic, Posaune / Ulrich Zeller, Kontrabass

Yxalag – so nennt sich dieses junge Ensemble, das seit 2008 aus sieben Vollblutmusikern besteht. So nennen sie aber auch den Kranich, der auf ihrer musikalischen Reise über ihnen fliegt und der nirgendwo Halt macht. Eine Liebeserklärung an den Klezmer und dann doch wieder ganz anders – von Land zu Land, von Klezmer zu Swing, von Klassik zu Balkan, von Duett zu Septett, gestrichen, gezupft und geblasen. So überwinden sie Genregrenzen, reißen Mauern ein und trampeln Pfade aus, im Sinne eines Europas ohne Schranken. Ihr feines Gespür für Energie, Form und Fluss brennt sich dabei insbesondere in ihre eigenen Kompositionen ein. Ihre klassische Ausbildung und ihr improvisativer Zugang verbinden sich mit nomadischer Buntheit, Melancholie und unbändiger Spielfreude, sodass im besten Sinn eine klingende „filfarbike Mishpokhe“ entsteht.