Das GREENTEAM Schwabenpower lädt am 25.11. zu einem aufrüttelnden Vortrag von Dr. Franz Alt ein.

Franz Alt ist der Gewinner zahlreicher Nominierungen (wie z. B. dem europäischen Solarpreis, dem Leonberger Löwe, dem Bambi, dem Menschenrechts-Award oder dem Preis für den außergewöhnlichsten Redner) und wird über Themen sprechen, welche aktueller nicht sein könnten. Klimakrise, Energiekrise, Flüchtlingskrise-Wie aus Krisen Chancen werden und wie wir daraus lernen können. Weitere Informationen zu dem Inhalt des Vortrags:

Wer lädt ein: Eine Gruppe aus Sieben Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren (GREENTEAM Schwabenpower). „Wir haben uns gemeinsam zusammen geschlossen um für eine ökologische, solidarische und enkeltaugliche Zukunft zu kämpfen!“ Bei dem Vortrag erhält das Team Unterstützung von der UL Weissach u. Flacht und dem BUND Weissach u. Flacht.

Stargast Masha Stohrer: Egal ob vor Michail Gorbatschow in Moskau, in der Liederhalle, vor der Schule oder in sonstigen Konzertsälen Masha erobert mit ihren 15 Jahren die Herzen der Menschen auf Ihre ganz eigene Art.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt! Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit an einer spannenden Diskussion mit Dr. Franz Alt und dem Kauf seiner Bücher als auch einer Signatur. Der Eintritt ist frei! Dem Greenteam ist es besonders wichtig, dass so viel wie möglich Menschen kommen können (Unabhängig ihres Einkommens).