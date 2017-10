Klingende Bergweihnacht

Dieses Jahr sind mit dabei: Marianne und Michael, Feldberger, Hansy Vogt und Mara Kayser.

Marianne und Michael gelten als Urgesteine der deutschen Volksmusik. Seit über 44 Jahren begeistern sie gemeinsam ihr Publikum. Mit über 30 CDs gehören Sie zu den bekanntesten Volksmusikern des Landes. Ihre Musik begeistert Millionen und ist heute noch so aktuell wie zu Beginn ihrer Karriere.

Die Feldberger oder auch die Spaß-GmbH aus dem Hochschwarzwald sind für ihre Gute-Laune-Lieder und ihren besonderen Charme bekannt. Ihre Bühnenshow kann lustig, zur Bergweihnacht aber auch besinnlich sein. Die Feldberger haben schon so manchen Radio-Hit gelandet, bundesweit sind sie aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken.

Hansy Vogt ist der geborene Entertainer; seit über 25 Jahren begeistert der Schwarzwälder die Menschen mit seiner Natürlichkeit, mit seinem Lachen und mit seiner Professionalität. Als Fernsehmoderator hat er in vielen hunderten Sendungen die Landschaft vorgestellt, kulinarische Geheimtipps präsentiert und dem Zuschauer kulturelle Highlight gezeigt – auf der Livebühne sorgt er immer wieder wie kein anderer für Humor. Begonnen hat seine künstlerische Karriere als Frontmann der Schlager- und Volksmusikband „Feldberger“.

Die deutschen Radiostationen lieben Mara Kayser! 2005 konnte sie sich mit dem Titel „Morgensterne schweigen“ 12 Wochen in Folge auf Platz 1 der Airplay-Charts behaupten. Keine andere Interpretin in ihrem musikalischen Segment konnte sich häufiger in den Rundfunk Hitlisten platzieren als sie.