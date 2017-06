Klingende Zeit - von der Renaissance bis in die Zukunft

Sommerrefektorium

Musik aus der Erinnerung

Wir hören Musik, die sich in die Vergangenheit richtet. Robert Schumann denkt an die Kindheit und Erich Wolfgang Korngold schafft tonale Musik, obwohl sie schon gestorben ist. Felix Mendelssohn Bartholdy spricht in einer Komposition mit Johann Sebastian Bach, Leoš Janácek rekapituliert in einer Klaviersonate das traumatische Jahr 1905 und Olivier Messiaen schreibt ein Quartett auf das Ende der Zeit. Das Eröffnungskonzert des Wochenendes spiegelt die Vergangenheit in der Musik, die Klänge reflektieren das Gestern.