Klingende Zeit - von der Renaissance bis in die Zukunft

gesamtes Klosterareal

Musik aus dem prallen Leben

An diesem Abend wird das ganze Klosterareal zum Konzertort. Wir erleben in verschiedenen Räumen intime Musikereignisse, ein zeitgleiches Erklingen vieler Unterschiede. Im Sommerrefektorium musiziert ein Trio Mozart, aus der Kirche nahen Lieder, im Kreuzgang ranken sich Klänge aus Istanbul, irgendwo spielt jemand Bach und in der Ferne erahnen wir elektronische Sounds. Mal wirkt die Musik wie ein Traum, mal schwebt sie fort, dann wieder wird sie ganz real und greifbar. Und immer wieder synchronisiert sich alles zu einer großen musikalischen Gemeinschaft. Das gesamte Kloster wird zu einer begehbaren Musiklandschaft.