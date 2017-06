Klingende Zeit - von der Renaissance bis in die Zukunft

Sommerrefektorium

Klangbrücken vorwärts

Wir erleben Musikwerke aus vier Jahrhunderten, die Utopien und Sehnsüchte offenbaren.

Carlo Gesualdo schreibt visionäre Harmonien. Franz Schubert hat Sehnsucht. Der junge Beethoven meißelt Utopien in die Musikgeschichte. Eine Künstliche Intelligenz errechnet kreativste Musikstücke. Kaan Bulak träumt von einem zukünftigen Europa. In diesem Konzert öffnet die Musik einen großen Vorhang, um den Blick in die Zukunft freizugeben – so, wie sie es schon seit jeher getan hat.