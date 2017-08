2016 erschienen gleich zwei Bücher aus der Feder des Bestseller-Autorenduos Klüpfel & Kobr. Zum einen der neue Krimi "Himmelhorn", in dem Kommisar Kluftinger neben einem verzwickten Kriminalfall auch privat wieder mit der Tücke des Objekts zu kämpfen hat. Im anderen Roman wolten Klüpfel & Kobr diesmal auch ein bisschen 80er-Jahre-Urlaubsatmosphäre verbreiten. Denn genau darum geht es in ihrem Buch „In der ersten Reihe sieht man Meer“, das bereits im März erschienen ist. Dabei haben sie ihre eigenen Familienferien-an-der-Adria-Traumata humoristisch verarbeitet.

Grund genug für ein neues Programm, mit dem die beiden Autoren seit letzten Herbst auf Tour sind. Dafür haben Klüpfel und Kobr alles gründlich umgekrempelt. Sie verzichten auf Gesangseinlagen, Slapstick und Spielszenen. Dafür wird mehr gelesen! Mit verteilten Rollen, im liebenswerten Allgäuer Dialekt und unter Einbeziehung des Publikums. Und es gibt neuerdings Requisiten! So werden heute Liegestühlen und Kühlbox von den Autoren höchstpersönlich auf der Bühne drapiert. Das gehört bereits ebenso zur Show, wie die flapsigen Dialoge und Frotzeleien samt einer gehörigen Portion Selbstironie.