Der ökumenische Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart singt geistliche Chormusik über aus allen Epochen - von der Renaissance bis zur Moderne. Der 120 Knaben und junge Männer umfassende Chor verfügt über einen hohen musikalischen und künstlerischen Standard auf europäischem Niveau. Michael Čulo leitet den Chor seit Sommer 2013. 1980 in Bietigheim -Bissingen geboren und in Besigheim aufgewachsen, studierte der Sohn kroatischer Einwanderer Kirchenmusik in Rottenburg und Tübingen.