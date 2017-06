Kochen wie in den Südstaaten: Cajun Southern Cuisine

Gumbo, Jambalaya und Cornbread – das sind nur einige Klassiker der Cajun Southern Cuisine. Andere Gerichte aus New Orleans und ein paar Überraschungen aus der Südstaatenküche erwarten die Teilnehmer/innen des Workshops des Deutsch-Amerikanischen Instituts Tübingen am Sa. 22.7. um 17:00 Uhr. Die d.a.i.- Lehrerin Jessica Lang aus Alabama führt in die Feinheiten der Südstaatenküche ein und verrät Rezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden.

In englischer und deutscher Sprache