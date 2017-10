Kochen wie in den Südstaaten: Cajun Southern Cuisine

“Meet and Three” und “Blue Plate Special” – diese Angebote gehören zu den Restaurants in den Südstaaten. Genau wie dort haben Teilnehmer/innen am Mi. 8.11. von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr die Möglichkeit, die perfekt Art des Hühnchenbratens und die Zubereitung eines Mint Julep Cocktails zu erlernen. Im Mittelpunkt des Workshops mit Jessica Lang, Lehrerin am deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen aus Alabama, steht Essen der Südstaaten. Diese und viele andere Rezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, werden getestet.

In englischer und deutscher Sprache