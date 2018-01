Kocht han nix, aber guck wie i do lieg

Schwäbische Erotik & Menü „Hot + Spicy“ „Kocht han i nix, aber guck wie i do lieg“ „Ich bin jung, ich sehe sehr gut aus und ich bin hier zum Männer aufreissen!“ Christiane M. beantwortet als die Schwäbische Erotik die Frage: „schwäbische Äroddik? – Gibt´s des überhaupt?“ Die Antwort entrollt sich in einem schwäbisch-temperamentvollen Kabarett-Programm der Extraklasse mit Augenzwinkern, Stellungsakrobatik und jeder Menge Charme. Mit Fakten aus dem „Nescht“ hält die Schwäbische Erotik dem Publikum den Spiegel vor. Schnell wird klar: „Äroddik braucht koiner, aber ohne isch älles nix“! Wie „äroddisch“ kann also Schwäbisch sein? Das demonstriert Christiane M. im Selbstversuch an der „Randkante des Zapfenwurfalters“. Das Leben als ewige CaschtingTour der Geschlechter! Und Achtung: Hüfthosen und Baucheinziehen erzeugen verdächtige Schnappatmung, die leicht missgedeutet werden kann! Christiane M. ist eine VollblutKünstlerin. Mit ihrer Herzlichkeit spielt sie sich in die Herzen der Zuschauer. Doch darauf legt sie als Schwäbin wert: Das Programm wahrt immer den Anstand. Hier wird zwar vom Leder gezogen, aber „d´Äroddik isch d´ Balance oberhalb dr´ Gürtellinie“!