Attila Falvay, Violine

Ferenc Bangó, Violine

János Fejérvári, Viola

György Éder, Violoncello

W. A. Mozart – Streichquartett in B Dur, KV 589

B. Bartók – Streichquartett Nr. 4

L. v. Beethoven – Streichquartett in cis-Moll, op. 131

Das Kodály Quartett wurde 1966 in Budapest gegründet und gehört heute zu den weltweit gefeierten Streichquartetten. Der Name ist dem ungarischen Komponisten Zoltán Kodály gewidmet und wurde aufgrund der Ausnahmestellung des Quartetts vom ungarischen Ministerium für Kultur und Bildung verliehen. Die authentische Interpretation und Bewahrung der musikalischen Werte der Werke von Zoltán Kodály gehören deshalb zu den wichtigsten Zielsetzungen des Quartetts. Konzertgastspiele führten das Quartett nicht nur in die renommierten Konzertsäle Europas, sondern auch nach Indien, China, Japan, Australien, Neuseeland sowie Süd-, Zentral- und Nordamerika. Seine herausragende Qualität dokumentieren über Jahrzehnte renommierte Auszeichnungen und hervorragende Kritiken.

Auf seinen zwischenzeitlich 60 CD-Einspielungen interpretiert das Quartett die kompletten Streichquartette von Beethoven, Haydn und Schubert. Hinzu kommen Uraufführungen zeitgenössischer Musik wie beispielsweise von Emil Petrovics, einem ungarischen Komponisten, oder des inzwischen verstorbenen Gottfried von Einem. Dabei konzertierte dieses Streichquartett u.a. zusammen mit Miklós Perenyi, Jeremy Menuhin und Dimitri Ashkenazy. Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Kodály Quartetts findet in der Saison 2016/17 eine große Welttournee statt, die das Quartett in die bedeutendsten Konzertsäle führt. Jüngst wurde das Kodály Quartett mit dem bedeutendsten Kulturpreis Ungarns, dem „Art of Hungary-Prize“ ausgezeichnet.