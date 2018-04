Mit einem Bandnamen, wie ihn die Afterpartees tragen, eilt einem der Ruf voraus: seit ihren Gründungstagen steht das niederländische Quintett für ausufernde Live-Shows und eine wilde Mischung aus energetischem Indie-Pop, schlagkräftigem Punkrock der Siebziger und herzzerreißendem Powerpop. Bei den Afterpartees beinhaltet die Goodie-Bag jedoch akrobatische Turneinlagen und selbstverständlich steht auch jeder auf der Gästeliste.

Moment mal, das mit den „Partyanimals“ kennen wir doch schon aus dem hohen europäischen Norden? Kritikern sei direkt gesagt: Was Kakkmaddafakka für Norwegen sind, das sind die Afterpartees nicht weniger für die Niederlande.

Den erneuten Beweis liefern unsere Lieblingsnachbarn nun mit ihrem zweiten Album „Life Is Easy“, das am 16.03.2018 via Excelsior Recordings erscheint. Wie bereits das Debüt-Album „Glitter Lizard“, mit dem die Afterpartees unter anderem auch bei Circus HalliGalli zu Gast waren, kombiniert „Life Is Easy“ gekonnt Gelassenheit und Bewegungsdrang.

Getreu dem Motto „Das Leben ist einfach“ sind mit Songs wie „Ultimate Worries“, „Easy Money“ oder dem Titel-Track „Life Is Easy“ zwölf Lobeshymnen an die positiven Seiten des Lebens entstanden, bei denen jegliche Form von Trübsinn keinen Platz finden. Stattdessen wechseln bei griffige Gitarrenriffs und schönen Pop(!)-Melodien Verwunderung und Verzückung. Tracks wie „Somewhere“, „I Like Your Heart“ oder „Let’s Talk It Over“ machen schnell deutlich: den Afterpartees wurde offensichtlich die Formel gegen den Winterblues in die Wiege gelegt. Nicht umsonst wird ihre Heimatregion Limburg auch als holländischer „Sunshine State“ bezeichnet.

Ihren hohen Unterhaltungsfaktor haben die Afterpartees jüngst auf vier Showcases beim diesjährigen Eurosonic Noorderslag – dem niederländischen Pendant zum Reeperbahn Festival – unter Beweis gestellt. Im Mai steuern die Niederländer ihren Wohnwagen Tourbus dann auch endlich durch Deutschland!