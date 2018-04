Das Clash Magazin beschrieb James Yuill einst als „a one-man band armed with a laptop, mixing decks and an acoustic guitar“. Mit dieser Mixtur schuf er seine einzigartigen Folktronic-Songs. Und wie heißt es so schön „Never change a winning system“.

Auch dank dreier auf Moshi Moshi veröffentlichten Alben sorgte er für Wirbel in der Indieszene, wurde von der Presse gefeiert und ging mehrfach rund um den Globus auf Tour. „This Sweet Love“ wurde zum Hit. Für sein aktuelles Album „A Change In State“ gründete er sein eigenes Label Happy Biscuit Club und kommt nun auf eine kleine aber feine Deutschlandtour – inklusive Stopp in Nürnberg.