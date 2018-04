Der Club Stereo zeigt sich auch bei der diesjährigen Blauen Nacht in all seiner Vielseitigkeit als Livemusikclub und Partykeller.

Es darf getanzt werden! Los geht’s es um Punkt 20:30 (Einlass ab 20:00). Da betritt die Nürnberger Kult New Orleans Funk Band HOT KLUB die Bühne in der Klaragasse 8 und improvisiert sich durch die Second Line Musik der Brass Bands, packt die Traditionen in neue Gewänder und in eigene Songs. Der Hot Klub schert sich nicht um schwarz oder weiß, Jazz oder Pop, Funk oder Soul.