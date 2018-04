Arms And Sleepers produzieren stimmungsvolle Electronica an der Nahtstelle zwischen Chillwave und TripHop. Für Fans von … Flying Lotus, RJD2, Four Tet, Bonobo, Portishead, The Avalanches, Sun Glitters, …

[Text: Intro.de // LINK] Mirza Ramic und Max Lewis mögen atmosphärische Sounds, die Genregrenzen überwinden. Aus der Post Rock Ecke, in der die Ursprünge des Duos liegen, haben sich Arms and Sleepers im Laufe von elf Jahren Bandgeschichte Stück für Stück entfernt. Heute finden sich auch TripHop-Teppiche, vertrackte Electro-Passagen und entspannte HipHop-Beats in diesem Klangkosmos.

»It Was Us« ist ein Vorbote des kommenden Albums »Find The Right Place«, das am 13. April erscheint. »Despite all the continual obstacles that an obscure, underground artist faces, after 11 years of doing Arms And Sleepers I have come to appreciate our place in the music world«, kommentiert Mirza Ramic die selbstbewusste Stimmung, in der die Aufnahmen entstanden.

