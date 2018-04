Smith&Smart – Oldschool hält jung

Smith&Smart, eine band aus Berlin, bestehend aus Maxwell smart und DJ Robert Smith, (aktueller DMC Germany 2017 Champion) ist ein abartiger HipHop aus dem familiären Untergrund. Live meistens eine gemütliche Gymnastikparty, auf Schallplatte auch mal dadaistisch, kritisch und bekloppt. hier trifft tighte Turntabletechnik auf theatralische Tanzbarkeit. In 15 Jahren Bandgeschichte haben die beiden Beatmäuse schon so manchen Hype, Star oder Aufsteiger kommen und wieder fallen sehen. Sie selbst bevorzugen da mehr die Operation Bergschnecke: Sie sind zwar nicht die schnellsten, dafür haben sie aber einen ausgeprägten, langen Atem. Musik machen ist schließlich kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. Deswegen dauert ihr Lauf auch weiter an und hält ihre Freude zur mMusik, die im wesentlichen hHipHop, aber im allgemeinen auch mal ganz frei davon ist.