Das Kolektif Istanbul verbindet traditionelle anatolische Melodien mit Funk, World und Jazz zu einem treibenden Sound, der ebenso Schmelztiegel ist wie ihre Heimat Istanbul. Mit den modernen Beats und türkischen Folk-Elementen ihres vierten Studioalbums “Pastirma Yazi” (Laika Records, April 2017) entführt Kolektif Istanbul die Hörer in allerlei ferne Länder und bringt ihre mitreißenden Live- Performances momentan wieder auf die europäischen Bühnen. Neben dem aktuellen Album, das von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wurde, begeistern vor allem auch die Live-Shows des Kolektifs. Ihre Deutschland-Konzerte 2017 führten sie unter anderem in den Stadtgarten Köln, Jazzclub Unterfahrt in München und ins ausverkaufte Laboratorium in Stuttgart. Die Gruppe präsentierte sich in den letzten Jahren bereits auf renommierten Festivals wie dem Montreux Jazz Festival (CH), Flow Helsinki (FI) und dem Schleswig-Holstein Musikfestival (D) sowie in zahlreichen internationalen Clubs vom A38 Budapest (HU) bis zum Moods in Zürich (CH). Live lassen sich die Musiker von der Energie des Publikums inspirieren und bringen so fantastische Improvisationen auf die Bühne. Türkische Bauchtänze und westlicher Alternative Rock verschmelzen zu einer äußerst tanzbaren, progressiven Hochzeitsmusik und sorgen für ausgelassene Stimmung unter den Zuschauern. Das dabei entstehende kreative Chaos lässt einen dabei zu keinem Zeitpunkt vergessen, dass die einzelnen Bandmitglieder ausgezeichnete Instrumentalisten sind, die eine enorme Bandbreite an musikalischen Genres zu bieten haben – vom Free Jazz über Balkanmusik bis zur liturgischen Chor-Tradition. Gayda (Dudelsack), Klarinette, Saxofon, Akkordeon, Tuba, Perkussion und Schlagzeug dominieren die Klangästhetik, die durch Aslı Doğans engelsgleiche Stimme eine ganz besondere Ausdruckskraft erhält und die Sensibilität der Songs perfekt einfängt. Die Geschichte des Musikerkollektivs begann, als Frontmann Richard Laniepce 2005 aus seiner Heimat Frankreich in das Balkan-Gebiet reiste. Was zunächst eigentlich nur als dreimonatiger Aufenthalt gedacht war, mündete schließlich in der Gründung von Kolektif Istanbul. 2006 erschien mit „Balkanatolia“ ihr Debutalbum. Anfangs bestehend aus 20 Hochzeitsmusikern und Improvisationskünstlern, hat sich die Stammbesetzung mittlerweile gefunden und eingespielt. Auch ihren Sound haben sie im Laufe der letzten 10 Jahre neu erfunden, sodass mit jedem Album mehr Tempo und Energie in Spiel kommen. Eins aber bleibt unverändert: Die Faszination, die von Kolektif Istanbul für Fans und Veranstalter weltweit ausgeht. Aktuelles Album: “Pastirma Yazi” (April 2017, Laika Records) Besetzung Aslı Doğan – Gesang Richard Laniepce – Saxophon, Dudelsack, Kaval Talat Karaoğlu – Klarinette Tamer Karaoğlu – Akkordeon Ertan Şahin – Tuba Ediz Hafızoğlu – Schlagzeug, Perkussion