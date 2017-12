Kollegah & Farid Bang

Präsentiert von Alpha Music Group & Banger Live

Mehr als vier Jahre sind seit der Veröffentlichung des letzten Teils von „Jung, Brutal, Gutaussehend“ vergangen. Doch das Warten hat nun ein Ende: Die beiden Nummer-1-Rapper „Kollegah“ und „Farid Bang“ veröffentlichen am 1. Dezember 2017 den lang erwarteten Nachfolger ihrer Klassiker von 2009 bzw. 2013! Selbstverständlich lassen es sich die Beiden nicht nehmen, ihr neues Meisterwerk live zu präsentieren. So gehen sie, vier Wochen nach Release, gemeinsam auf Tour und lassen es in Deutschland, Österreich und der Schweiz so richtig krachen!