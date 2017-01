Imperator Tour 2017

Veni, vidi, vici. Der Boss der Bosse ist zurück, bereit, seinen Thron als Imperator zu besteigen. Nach dem Platin-Album "King" und seinem Gold-Release "Zuhältertape 4" hat es sich KOLLEGAH zur Aufgabe gemacht, mit "Imperator" wieder einmal zu beweisen, dass er einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstler ist. Die Zeichen stehen gut für einen erneuten Solo-Angriff des Imperators. Stimmung, Atmosphäre und Euphorie. Vom 18. März bis 16. April 2017 geht KOLLEGAH mit seinem neusten Werk auf ausgedehnte "Imperator Tour", mit der er am 29. März dann auch in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle zu sehen sein wird. Felix Antoine Blume macht sich die deutsche Sprache auf allen erdenklichen Ebenen leichtfertig zu eigen. Egal ob im nonchalant-humorvollen Plauderton oder in Form hochgestochener, am alltäglichen Sprachgebrauch vorbeiformulierter Schachtelsätze KOLLEGAHs Sprachverliebtheit ist ein wahrer Genuss für den Hörer. Stieß der Düsseldorfer zu Beginn seiner Karriere mit dieser außergewöhnlichen

Fabulierlust und Sprachpflege noch auf Ablehnung, weil scheinbar kein Platz für derartige Raffinessen im deutschen Rap war, überbieten sich KOLLEGAHs Fans mittlerweile in der Imitation seiner wohlüberlegten Wortwahl und den raffinierten Satzkonstruktionen. "Ich habe dafür gesorgt, dass es wieder cool ist, sich eloquent auszudrücken", sagt KOLLEGAH, dessen erklärtes Ziel es seit jeher ist der Jugend die Schönheit der deutschen Sprache wieder näherzubringen.