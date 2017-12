Kolpingfaschenacht

„Beim Kolping do is es halt schö“ singen Jahr für Jahr die begeisterten Zuschauer im altehrwürdigen Wimpinasaal, wenn auf der kleinen, aber feinen Bühne der Vorhang fällt. Und in der Tat haben dann die Aktiven auf, hinter und unter der Bühne ein Programm auf die Beine gestellt, das für viele Besucher einen der Höhepunkte der Buchener Saalfaschenacht darstellt.

Entgegen des allgemeinen Trends, jährlich neuen närrischen Superlativen nachzueifern, bleibt sich das Programm im Ablauf seit Jahrzehnten treu – und hat damit Erfolg. Ein eigens ausgerufenes Motto stellt den Rahmen für ein buntes, immer wiederkehrendes Kaleidoskop an selbst geschrieben und inszenierten Theaterstücken, Liedern, Zwiegesprächen und Moritatengesängen, die sich alle am Jahresgeschehen der Bleckerstadt orientieren.

Daneben haben sich die musikalisch-szenischen Darstellungen der Kolpinos und der Katakombensänger längst als Höhepunkte etabliert, die immer wieder aufs Neue begeistern. Missgeschicke der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit werden ebenso genüsslich aufbereitet wie das (Fehl)Verhalten mancher Zeitgenossen. Faschenacht im besten Sinne also, wo niemand gekränkt, aber Viele bestens unterhalten werden. Und dies, obwohl die Sitzverhältnisse eng und nur ausreichend bequem sind. Aber vielleicht ist das ja auch gerade ein Grund für die Einzigartigkeit dieser Veranstaltung, in der sich neben zahlreichen Buchenern auch immer mehr Besucher aus dem Umland wohlfühlen. Die vereinseigene Hauskapelle und der eigens angemachte Wurstsalat tragen ihr Übriges dazu bei, einen faschnachtlichen Abend der besonderen Art zu erleben.