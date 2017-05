Komfortrauschen und Me&Mobi

Komfortrauschen Was aussieht wie eine Mischung aus Raketenabschuss-Kontrollstation, Endzeit-Schlagwerk mit Laptop, Precision Bass, Fender Telecaster Gitarre und viele miteinander verschaltete Klangverfremder, wird durch drei Typen, die es hinbekommen, dass man die aufgelisteten Instrumente hinterher kaum noch auseinander halten kann, zu etwas, das klingt wie ein lebendig gewordenes Techno-Live-Set.

Ob man ein lebendes Techno-Set nun braucht oder nicht, ist egal, wenn man das Klangkombinat aus Berlin zu hören bekommt, da das, was die drei werten Herren produzieren, auf jeden Fall funktioniert. Elektroakustisch, analog, digital, per Hand und durch den Wolf gedreht, zum Tanzen, zum Philosophieren, zum durch die Wände Gehen, zum Therapieren, oder als Soundtrack zu meditativem Balzverhalten in kahlen Betonräumen, beim Sich-Verlieren, wie auch immer.

Minimal oder verspielt, verschallert, druckvoll und deep: In dieser oder in umgekehrter Reihenfolge oder alles zur selben Zeit, stampfend oder böse und lieb, ungesund aber erholsam, immer elektronisch, immer organisch und immer live. Das ungefähr ist Komfortrauschen, sozusagen eine technoid-elektroakustische Tanzkapelle. Komfortrauschen bleibt.

Me&Mobi Fernab von Klavierpolitur und Kolophonium beschäftigen sich Me&Mobi mit der Synthese vom klassischen Piano-Trio und der schrottigen Garagenband. Keine Effekthascherei, nur die Liebe zur Elektronik. Gleichberechtigt, neben den natürlichen Klängen von Holz und Metall. Improvisationslust im Kollektiv. Die Kompositionen von Me&Mobi sind oft einfach im Großen, aber verschachtelt im Kleinen. Rhythmen aus der elektronischen Musik finden sich mit ungewöhnlichem Anstrich wieder und lassen sich von schönen, einfachen Melodien umgarnen. Me&Mobi, ein Klangkörper, der das wiedergibt was er aufgesogen hat.

Philipp Schlotter - CP 80/MPC/Effekte

Lisa Hoppe - Kontrabass

Fred Bürki - Schlagzeug/Effekte