Komfortrauschen spielen Minimal Techno live, und zwar mit Schlagzeug, Bass und Gitarre. Dabei kreieren sie ein elektroakustisches Live-Set, das nicht nur zum Zuhören und -sehen, sondern auch zum ausgelassenen Tanzen anregt. Die Tracks sind dabei energetisch, verspielt und treibend, zugleich aber auch stets deep und verzerrt. Sounds, die sowohl in dunkle Kellerclubs als auch auf die Jazzbühnen dieser Welt passen.

Komfortrauschen spielten u.a. auf folgenden Festivals:

Backslash Festival Zürich (2017), Jazz & The City Salzburg (2017), Sisyphos Schwerelos (2017), Katzensprung Festival (2017), Breminale (2017), Nachtsicht Festival (2017), Jazztopad Festival Wrocław (2016), Fusion Festival (2016), XJAZZ Berlin (2016), Lunatic Festival (2016), Festa do Jazz do São Luiz Lissabon (2016), XJAZZ Istanbul (2015), DAVE - Dresden Audio Visual Experience (2015), XJAZZ Berlin (2015), Torino Jazz Festival (2015), XJAZZ/Extreme Chill Festival Reykjavik (2015), Bandstand Festival Hellerau (2014), Sisyphos Tanzspektakel (2013)