Sich in menschliche Typen verwandeln, alle möglichen Rollen erfinden, Geschichten mit dem Körper erzählen, kleine Szenen erarbeiten, genauso wie Übungen für Reaktion, Geschicklichkeit und Zusammenspiel - all das steht auf dem Programm. Am Ende spielen wir Eltern und Freunden eine kleine Szene vor. Kostüme und Requisiten zum Verkleiden sind vorhanden.