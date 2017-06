Komma Sommerfest

Goat (Rythm and Sound, Osaka, Japan) – Goat aus Osaka erzeugen mit Gitarre, Saxophon, Schlagzeug und Bass ryhtmische Soundskulpturen https:// goatjp.bandcamp.com/album/ rhythm-sound

Girlie (Berlin) – Sie erlauben sich Metamorphosen zwischen post-pop-xyz-punk und ausuferndem Gitarren-Wust, um anschließend wieder zurück zur melodischen Pointe zu kommen.

www.youtube.com/ watch?v=GAC9N8xSmqc

Pigeon (Leipzig) – “Der Sound des Quartetts basiert zwar auch auf No Wave und 80er-Indie, ist aber stärker von der Weiterentwicklung dieser Stile – Shoegazer, Noise, Experimentellem beeinflusst…” (TAZ) https://youtu.be/ BMsg5Nax8dM

nxtlvl alien gang (Trap/Cloud Rap DJing, Saarbrücken) – https://soundcloud.com/ nxtlvlaliengang

Lord Pusswhip (Reykjavík, Island) – is a young cloud rap/hip hop producer/rapper who has been taking the Icelandic hip hop scene by storm with his lush, psychedelic and confrontational sounds. Pusswhip has already produced for quite a few names in the underground rap world.