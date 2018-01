× Erweitern Komma Winterfest

Mit Chain and the Gang aus Washington D.C., Wolf Mountains aus Stuttgart, Wandl aus Wien, Der Täubling aus Leipzig und Noseholes aus Hamburg haben wir ein Line up gefunden, das unsere Herzen erwärmt. Nach den Bands gibt es DJs und den ganzen Abend veganes Essen.

LIVE:

Chain And The Gang (Washington D.C.)

Legendary IAN SVENONIUS Supergroup, Crime Rock / Music not for everyone. Die Band um den wohl besten Performer aller Zeiten, Ian Svenonius, tourt wieder mit neuem Album “Experimental Music”. (Diesmal mit Star-Besetzung mit Mitgliedern von TYVEK oder den GORIES). “Experimental Music” ist kein minimaler Rock’n’Roll mehr: Es klingt groß, fett, knallig und hämmernd und ist eher eine direkte Antwort auf die experimentelle Musik und macht Schluss damit.

Wandl (Wien, Electronica/Soul)

Der 22-jährige Wandl hat sich in den letzten Jahren zu einem der progressivsten und interessantesten Produzenten Europas entwickelt. Sphärisch, bassig, based spannten seine Veröffentlichungen den Bogen zwischen Brainfeeder-Beatschule und Schlafzimmer-Soul.

Der Täubling (Leipzig, Hiphop/Rap)

Ein Rapper mit Hasenohren ließ vor einiger Zeit verstörte HipHop-Fans zurück. Nun kehrt Der Täubling mit neuem Album auf Sichtexot zurück. “Dieser Täubling schmeckt bitter-süß und ist möglicherweise Deutschraps Young Thug. Krächzend und schreiend hetzt er über seine Beats, kichernd und schluchzend lässt er Assoziations­ketten ins Leere laufen.” (Juice)

Wolf Mountains (Stuttgart, Garage/Noise/Pop)

Reinhold Emerson (Mosquito Ego), Kevin Kuhn (Die Nerven, Karies) und Thomas Zehnle (All Diese Gewalt, Levin Goes Lightly) sind Wolf Mountains – endlich mal wieder zurück im Komma und immer gern gesehen bei uns. Mit neuem Album “Superheavvy” (This Charming Man Records) und dem schroffen, waberigen Sound zwischen Garage Rock, Lo-Fi Punk und Psychedelia mit starker Affinität zu catchy Pop-Hooks. Eine unbeschwerte Attitüde kreuzt sich mit Düsternis und süßlicher Melancholie, dem Gefühl des letzten Wochenendes der allerletzten Sommerferien.

Noseholes Band (Hamburg, Post Punk/Garage Jazz/Disco)

Noseholes, eine recht neue Band auf ChuChuRecords, die mit ihrer Debut-LP “Danger Dance” eine fantastische Disco Variante des Post Punk / No Wave darbieten. Tanzbare, eingängige Underground Hits mischen sich mit experimentellen Songs. “Noseholes kommen zwar aus Hamburg, klingen aber nach New York” (Trust).

TRAP LAB Aftershowparty

Direkt nach den Bands: Das neue Party-Format mit wechselnden Acts im Komma. Musikalisch bewegen sich die DJs zwischen Bass, Trap, Grime, Dance und Bass Music, experimentieren aber gerne mit düsterem Drone und Ambient oder werden technoid.