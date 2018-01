Die Laienspieler der Sportfreunde Widdern zeigen uns am Samstag, den 27. Januar 2018 und am Samstag, den 03. Februar 2018 die Komödie „Kaviar trifft Currywurst“ in 3 Akten.

Die beiden Veranstaltungen finden wie in jedem Jahr wieder in der Wilhelm-Frey-Halle statt.

Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr.

Die Hauptprobe findet nur am Samstag, den 27. Januar 2017 um 14.30 Uhr statt.