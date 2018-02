Konrad Bogen Trio

Konrad Bogen (*1999) gilt als ein großes Talent in derdeutschen Jazz-Szene. Er spielte bereits mit internationalen Größen wie Pee Wee Ellis und Fred Wesley.

Touren mit unterschiedlichen Formationen führten in nach Israel undSchweden. Er wurde zum Solo Piano Abend im Kitano (New York) eingeladen und war u.a. auf dem Jazzopen Stuttgart als Opener vor Norah Jones zu hören. Seit 2017studiert er am Jazz Institut Berlin. Zusammen mit den jungen Schweizer Musikern Samir Böhringer (Drums) und Mischa Frey (Bass) spielt er im Trio eine Musik, die mit viel Energie und Spaß verschiedenste Einflüsse von Hip-Hop bis Klezmer,Jazz und arabischer Musik erkundet. So steht ein Cover des Rappers Kendrick Lamar völlig gleichberechtigt neben Klassikern der Trio-Tradition. Nach dem viel beachteten Release „UNITED“ (2016) ging es im Herbst ein zweites mal nach Zürich ins Studio, die Resultate werden 2018 im Rahmen einer Deutschland Tour erstmals live zu hören sein.

http://www.konradbogen.bandcamp.com