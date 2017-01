Konrad Küchenmeister

Konrad Kuechenmeister ist einer der fesselndsten Künstler der derzeitigen Underground – Musikszene. Er verkörpert die Harmonie zwischen dem traditionellen Musikhandwerk live auf der Bühne und der multimedialen Technik des neuen Jahrhunderts.

Dieser Multiinstrumentalist komponiert, arrangiert, kreiert, mixt und das alles LIVE auf der Bühne. Dabei bedient er sich traditioneller Instrumente wie Gitarre, Bass, Melodika, Piano, Drums, Djembe, Didgeridoo, brasilianische Percussion, Shaker, zu denen er Gesang und Beatbox mit modernen Effekten in eine Loopstation einspielt. Die Loopstation versetzt alles Eingespielte in eine Endlosschleife ( LOOP ) und gibt die einzelnen Aufnahmen gleichzeitig übereinander wieder. Es entsteht ein Klang, den man normalerweise nur von ganzen Bands gewöhnt ist.

Konrad Kuechenmeister verzichtet komplett auf vorgefertigte Samples und erzeugt Klänge auf abstrakte Art und Weise mit Flaschen, Töpfen, Schüsseln, Kochlöffeln, Keksbüchsen, Milchschäumern und anderen ungewöhnlichen „Musikinstrumenten“. Dabei lässt er viel Raum für Improvisationen, was jede Show einzigartig und besonders macht.

Konrad begann seine Solokarriere als Straßenmusiker in Berlin und spielte seit dem auf mehr als 700 Konzerten in Europa, USA, China und Brasilien unter anderem als offizieller Support Act von Manu Chao in der Arena Brasilia.

Aus den Einflüssen und Inspirationen, die er auf seinen zahlreichen Touren gesammelt hat, entstand ein einzigartiger Stil, der so facettenreich wie prägnant ist. Seine Musik ist eine eigene Interpretation von modernen Musikrichtungen wie Drum n Bass, Reggae, Dub, Dub Step, Hip Hop, Latin Music, Ska, Balkan Beats, die jede seiner Shows zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Durch das rege Medieninteresse fanden die Konzerte großen Anklang. Die Künstler spielten vor bis zu 5000 Zuschauern. Gleich die erste Show im berühmten Teatro Caixa Cultural war ausverkauft.

Auf dieser Tour lernte Konrad viele Musiker kennen, denen er das Live-Loopen beibrachte. Sie kamen erst als Gastmusiker mit auf Tour, wurden aber bald fester Bestandteil der Show. Dank der großen Nachfrage tourte Konrad fünf weitere Male durch Brasilien, wo er unter anderem die Ehre hatte, offizielle Vorband von „Manu Chao“ in der Arena Brasilia zu sein.

2009 tourte Konrad unermüdlich im deutschsprachigen Raum, spielt in vielen Klubs und auf zahlreichen Festivals über 100 Konzerte.

Im Frühling 2010 wurde Konrad nach China eingeladen, um fünf Konzerte in Shanghai zu spielen. Dank des großen Erfolgs der Chinakonzerte und des positiven Feedbacks der chinesischen Presse wurde Konrad im Herbst 2010 erneut für sieben Konzerte nach Shanghai und ein Konzert in Chengdu eingeladen.

Anfang des Jahres 2011 spielte Konrad sein erstes Konzert in Dubai. Es folgten Auftritte in Italien, Schweiz, Österreich, Frankreich und natürlich Deutschland, bis Konrad im September auf Brasilien-Tour ging. Im direkten Anschluss flog Konrad nach Nordamerika und tourte mit dem „Ska-Urgestein“ „King Django“ und lokalen Loop-Künstlern durch die USA. Die Tour bestand aus 25 Konzerten die innerhalb von 25 Tagen in 25 Städten gespielt wurden.

Im Dezember 2011 wurde Konrads erste Live-DVD „Konrad Kuechenmeister Live“ veröffentlicht.

2012 spielte Konrad viele Konzerte in Deutschland, Österreich und Italien.

Die Deutsche Botschaft in Brasilien hat Konrad zusammen mit BerlinLoopBrasil nach Brasilien eingeladen, um von Juni bis August 2012 Konzerte u.a. auch auf dem berühmten „Cena Contemporania – Festival“ zu spielen. Mit fast 4000 Zuschauern vor Konrads Bühne, mehr als 20 Ballett-Tänzer aus Brasilien, 2 Visual Artists auf der Bühne war das ein weiterer Höhepunkt seiner bisherigen Musikkarriere. Ende 2012 gewann Konrad die „Fritznacht der Talente 2012“ im ausverkauften Admiralspalast Berlin.

2013 tourte Konrad bereits zum zweiten mal in Mazedonien, war „Looptrainer“ von “Helene Fischer” bei der Echoverleihung und mehrmals mal auf den Fernsehsendern ARD, ZDF und KIKA zu sehen.

Im April 2014 veröffentlichte Konrad seine zweite, nicht limitierte CD. Das Album trägt den Namen “Potpourri” und wurde in Berlin, Dresden, London, New York und San Francisco aufgenommen. Die Record-Release-Tour bestand aus 27 Konzerten in Deutschland, Schweiz, Italien und Niederlande.

Auch 2016 war Konrad wieder fleißig und war schwer auf Tour. Ob unterwegs in Deutschland, im Stadion des BVB, oder weltweit auf “Brasilien-USA-Bermudas-Azoren-Spanien-England-Holland-Tour”, Stillstand ist Rückschritt :-)

DJ György De Val

Danach heizt euch DJ György De Val ordentlich an den Turntables ein, ob in Dresden, auf der EXPO 2010 in Shanghai oder in zig anderen Clubs zeigt er sein Können. Er ist ein erfahrener DJ, Radiomacher, Produzent und Labelbetreiber, der ein breitgefächertes musikalisches Spektrum bedient. Breakbeat, BigBeat, Dubstep und Electro sind sein Steckenpferd.

György de Val ist einer der wichtigsten Förderer von Breaks und Dubstep im Osten Deutschlands. Angefangen hat alles 2003 mit der eigene Radiosendung “Spur1- Die Sendung für elektronische Musik”. Dort kam er vermehrt mit Nuskoolbreaks und Dubstep in Kontakt und wurde sehr schnell zu einer festen Größe in der ostdeutschen Szene. Seine DJ-Sets führen ihn mittlerweile durch ganz Deutschland und Europa. Im Jahre 2010 wurde er von meherern Tausend Lesern der Zeitschrift “SAX” zum besten DJ des Jahres gewählt!

Seit nunmehr 13 Jahren treibt György De Val sein Unwesen hinter den Turntables. Ausprobiert hat er dabei viel, angefangen bei Sets mit 3 Turntables und 1 Sampler, wo er bereits im Jahre 2004 die Tracks zerstückelte und dabei eine ganz neue Mischung aus Platten rausholte. Eine Schicksalsfügung brachte ihn dann im Jahre 2008 zum digitalen Auflegen (da ein Einbruch zwei vollgepackte Plattencases einen unbekannten Neubesitzer fanden). Nun fing György an sich richtig auszutoben und lernte nebenbei noch ein paar DJ Skillz. Inzwischen werden die Tracks geloopt, gesamplet und so neu zusammen gefügt, das die Beine einfach nicht mehr still stehen können.

So ist es auch kein Wunder, dass er immer wieder hinter den Turntables von Clubs aus ganz Deutschland zu finden ist und diese Mischung aus Breaks, Ghetto Funk und Dubstep ihn bis nach

Österreich, Estland und Polen brachte. Die größte Ehre kam für ihm im Jahre 2010, wo er als offiziell letzter Act und einziger DJ überhaupt zur Abschlussveranstaltung der Expo in Shaghai den deutschen Pavillon beschallen durfte. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass er zum DJ des Jahres 2009 von Lesern der Zeitschrift SAX gewählt wurde.

Wenn er mal nicht gerade auflegt, ist György als Produzent unter anderen für Konrad Kuechenmeister tätig und sucht für sein Label spur1-music immer wieder neue Talente. Außerdem ist er noch Moderator der Sendung spur1, die einmal monatlich im Dresdner Äther läuft und sich seit nunmehr fast 10 Jahren den elektronischen Beatz widmet.

Abseits dem Auflegen ist er als treibende Kraft bei spur1-music.com dabei, und kümmerte sich von Mai 2007 bis März 2009 auch um das Booking für einen der führenden Clubs Dresdens: den Puschkin Club. Dass er neben all diesen Aktivitäten noch Zeit findet, talentierte Newcomer für sein Label zu entdecken und deren Alben zu produzieren, wie z.B. “Battery Street” von Konrad Kuechenmeister, grenzt schon fast an ein Wunder. Er steht Konrad Küchenmeister als “One Man Show” in nichts nach.