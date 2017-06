Konstante in der Hafenstrasse

BURHAN K (Masters of Techno)FRANCE ARI (Bukowski-live) MAREK (Mdt Records)

Der Mann sollte eigentlich Hausverbot haben, denn bei seinem B-Day im Mai hat er mit seiner weitgereisten Anhängerschaft das Buko wirklich richtig erschüttert. Was ein Glück, dass wir das mögen – der Master of Techno Burhan K ist zurück, Ladies und Gentlemen! Auch wenn er heute als solcher, nicht als Sutura firmiert, kann er nicht aus seiner Haut, und deshalb erwartet nicht weniger als 110 % Leidenschaft in seinem Sound und seeehr viele seiner eigenen Hammer-Tracks. France Ari und Marek stehen ihm zur Seite und uns bei, lassen sich aber selbst sicher auch nicht lumpen, wenn es um Abfahrt und Ausrasten geht...