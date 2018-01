× Erweitern Kontra K

Ende Mai 2016, die deutschen Albumcharts: Kontra K steht auf der Eins. Sein Album "Labyrinth" zieht von Null an die Spitze, verdrängt Udo Lindenberg auf die zwei, bleibt 19 Wochen lang in den Charts. Was für eine Story!Nummer-Eins-Rapper, Familienvater, Boxer und Coach: Wie viele Stunden hat ein Tag im Leben von Kontra K? „Zu wenig“.Doch diese zu wenigen Stunden hat er hervorragend genutzt und stellt uns sein sechstes Studioalbum „Gute Nacht“ (VÖ 28.04.2017) vor. Kein Jahr nach seinem Hitalbum „Labyrinth“.Der Hunger ist noch größer geworden. Die Lust, noch eine Schippe drauf zu legen, steigt. Deswegen präsentiert Kontra K mit seinem neuen Album keinen Aufguss der Erfolgsplatte, sondern etwas völlig Neues: 18 Tracks mit einem neuen Sound.Er bietet deutschem Rap eine neue Perspektive. Kontra K schreibt über sich und über sein Leben, doch seine rasant wachsende Fangemeinde findet sich problemlos in den Texten wieder. Diese Identifikation ist das Geheimnis seines Erfolgs. Andere Rapper arbeiten auf Distanz. Kontra K kommt einem nahe. Auch Leute, die sonst wenig HipHop hören, erkennen die Kraft und Energie, die in diesen Tracks steckt. Sie fühlen sich in ihren Ängsten und Hoffnungen wahrgenommen.