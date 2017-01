Konvivialismus eine neue Idee des Zusammenlebens

Das konvivialistische Manifest stammt von einer Gruppe vorwiegend französischsprachiger Intellektueller um den Soziologen Alain Caillé. Inzwischen haben sich weltweit über 3200 Personen dem Manifest angeschlossen. Es versucht unter Konvivialismus eine neue moralische Überzeugung, eine transformatorische „Kunst des Zusammenlebens“ und eine „Minimaldoktrin“ zu formulieren, die in Konkurrenz tritt zu den großen politischen Ideologien des 20. Jahrhunderts. Ziel ist eine Gesellschaft, in der Individuen, Gruppen und Gemeinwesen auf eine neue Art und Weise miteinander verbunden sind, einander in ihrer Unterschiedlichkeit achten und dabei zum Wohle aller kooperieren. Manifest unter www.diekonvivialisten.de