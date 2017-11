Keine zwei Jahre nach ihrer Gründung hat die BigBand der Universität Hohenheim bereits ein beachtliches Repertoire vorzuweisen.

Beim Konzert im Euroforum zeigt die BigBand daraus einen Querschnitt: von gefühlvollen Jazz-Balladen wie „Georgia on my Mind“ bis zu Arrangements moderner Pop-Hits wie Ed Sheeran’s „Shape of You“.

Eintritt frei