Konzert am Pfingstsonntag

„Messe solenelle“ von Louis Vierne und „Gloria“ von John Rutter

Die Messe solenelle op. 16 für zwei Orgeln und Chor von Louis Vierne gilt als einer der

Höhepunkte der romantischen Orgelmessen. Die Messe wurde 1901 in St. Sulpice in Paris

uraufgeführt. Dazu traten die Großmeister der französischen Orgelsymphonik gemeinsam an: Charles-Marie Widor spielte die große Orgel, Vierne die Chororgel. Heute wird das Werk in Deutschland meist an einer Orgel gespielt. Wir werden allerdings in der Marienkirche die

Originalfassung mit zwei Orgeln aufführen.

Ergänzt wird das Programm mit einem Satz über „Nun danket alle Gott“ und das Gloria

von John Rutter, beides für großes Bläserensemble, Orgel und Chor. Das etwa 17-minütige

Gloria ist neben dem bekannten Magnificat und dem Requiem eines der drei

symphonischen Chorwerke des englischen Komponisten. Der Text des lateinischen Gloria ist

auf drei Sätze aufgeteilt: ein feierlicher Eröffnungssatz, ein langsamer meditativer Mittelsatz

und ein bewegter Abschluss mit einer durchaus virtuosen Chorfuge.

Karten zu 16 Euro (erm. 8 Euro, Familienkarte 20 Euro) im Konzertbüro, Marktplatz 14 und GEA-ServiceCenter am Burgplatz, Abendkasse ab 18 Uhr