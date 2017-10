Konzert der Dorfrocker

Am Sa, 25.November 2017 kommt die erfolgreichste Stimmungsband Deutschlands, die „Dorfrocker“ im Rahmen ihrer 10jährigen Jubiläumstour – nach dem tollen und ausverkauften Erfolg aus dem Jahr 2014 - wieder in die Festhalle nach Frommern. Der steigende Erfolg der bodenständigen Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann schlägt sich auch in Zahlen zu Buche: Insgesamt über 10 Millionen Mal wurde die Youtube-Videos der Dorfrocker im Internet angeschaut, über 100 TV-Auftritte hatten sie und feierten vor kurzem ihren 1.000sten Liveauftritt. Über 140.000 Facebook Fans haben sie mittlerweile. Mit ihren letzten beiden Alben landeten sie auf Platz 4 und Platz 9 der offiziellen deutschen Albumcharts. Vor kurzem waren sie deshalb für den „Echo“, den bedeutendsten Musikpreis Deutschlands, nominiert, wo sie in der in der Kategorie „Volkstümliche Musik“ neben Stars wie Andreas Gabalier, Kastelruther Spatzen und den Amigos angetreten waren.

Wenn die „ Dorfrocker“ auf der Bühne stehen, dann geht im wahrsten Sinne die“ Lutzzzi“ ab und verbindet jung und alt. Und auch viele Konzertbesucher-besser gesagt Partygäste – passen sich mit ihrem Dirndl-und Lederhosen-Outfit den drei Brüdern an.

„Wir freuen uns schon wieder riesig auf die Dorfrocker bei uns in Frommern und auf die Party des Jahres mit vielen gutgelaunten Gästen aus Nah und Fern. Der Vorverkauf ist super angelaufen.“, freuen sich die Veranstalter von der Narrenzunft Frommern schon heute.

Die Dorfrocker sind mehr als eine Partyband. Ihre Songs, allen voran die Mitsing-Hymne "Dorfkind", sind in aller Munde - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Überhaupt stehen die drei Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann, die aus einem 900-Seelen-Dorf in Bayern kommen, wie keine andere Band fürs Land. Wo sie zusammen mit ihrer Band auf der Bühne stehen, geht die "Lutzzzi" ab. Lustig, locker und spontan geht es da zur Sache. Und immer wieder wird das Publikum ins Geschehen mit einbezogen.

Die Dorfrocker verbinden alle Generationen. Ihre Musik und ihr Auftreten kommen jung und sexy daher.

Viele ihrer Liveshows sind ausverkauft. Wer einmal eine solche Show der Dorfrocker live erlebt hat, weiß genau: diese Jungs haben ganz einfach Bock drauf, Musik zu machen und zusammen mit ihren Fans Spaß zu haben. Sie spielen auf großen Rock-Festivals genauso wie im legendären „Bierkönig“ auf Mallorca, doch am Liebsten lassen sie es bei Festen auf dem Land so richtig krachen. „Wir fühlen uns einfach wohl in Dörfern, weil wir selbst aus einem kommen und hier noch jeder jeden kennt, Vereine und Zusammenhalt existieren und es eben nicht so hektisch und anonym zugeht wie in einer Großstadt. Zudem können wir ganz klar sagen: Im kleinsten Nest gibt’s das geilste Fest!“, so Dorfrocker-Sänger Tobias Thomann.

Aktuell sorgen die Dorfrocker mit Ihrem Hit „Dorfkind“ auch auf Mallorca für Furore. Ein Duett mit der Mallorca-Königin Mia Julia hat bereits drei Monate nach Veröffentlichung bereits schon wieder über eine Million Aufrufe auf der Internetplattform Youtube.