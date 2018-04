Konzert der Jugendmusikschulen Künzelsau und Marcali

Freundschaft der Musikschulen ist tragende Säule der Städtepartnerschaft

11.05.2018

Musik verbindet: Junge Musiker aus dem ungarischen Marcali und aus Künzelsau geben gemeinsames Konzert.

Im vergangenen Jahr haben die ungarische Stadt Marcali südlich des Plattensees und Künzelsau das 25-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft gefeiert. Einen maßgeblichen Anteil an der lebendigen Partnerschaft zwischen den Städten haben die beiden Jugendmusikschulen. Sie tragen mit ihrem musikalischen Können zum Gelingen vieler Begegnungen in Marcali und in Künzelsau bei und pflegen außerdem, seit Beginn der Städtepartnerschaft im Jahr 1992, auch persönliche Freundschaften. Im Mai besucht die Musikschule Marcali zum dreizehnten Mal die Jugendmusikschule Künzelsau. „Es versteht sich, dass ein Konzert unserer beiden Musikschulen zu jedem gegenseitigen Besuch gehört“, erklärt Jürgen Koch, der Leiter der städtischen Jugendmusikschule Künzelsau. „Musik verbindet.“ Am Freitag, 11. Mai 2018 werden verschiedene Solisten und Ensembles beider Musikschulen, ein Orchester mit Schülern und Lehrern der Musikschulen aus Marcali und Künzelsau sowie die Jugend- und Stadtkapelle Künzelsau in der Stadthalle Künzelsau auftreten. „Auf diesen Höhepunkt des Besuchs freuen wir uns alle“, erklärt Jürgen Koch. Zu jedem Konzert gehören auch gemeinsame Proben und etliche gemeinsame Stunden. So sind über die Jahre, nicht nur zwischen den Lehrern der beiden Musikschulen, Freundschaften entstanden. „Über die Schüler sind ganze Familien in Kontakt und nehmen jedes Jahr während der gegenseitigen Besuche Gastschüler auf – in Marcali und in Künzelsau“, erklärt Jürgen Koch nicht ganz ohne Stolz. Auch er ist seit Beginn vor 26 Jahren in der Partnerschaft aktiv und organisiert neben den Konzerten die gegenseitigen Besuche. Gastfamilien für ungarische Schüler gesucht „Wir suchen für den Zeitraum vom 9. bis 13. Mai noch Gastfamilien, die Schüler aus Marcali im Alter zwischen 10 und 20 Jahren bei sich aufnehmen.“ Alle Jugendlichen sprechen gut deutsch. Jürgen Koch freut sich über interessierte Familien. Er ist erreichbar unter Telefon 07940 931800 oder juergen.koch@kuenzelsau.de .

Das Konzert am Freitag, 11. Mai 2018 beginnt um 19.30 Uhr in der Stadthalle Künzelsau. Einlass ist um 18.30 Uhr. Für die Pausenbewirtung sorgt der Förderverein der Jugendmusikschule Künzelsau. Weitere Informationen gibt es unter www.kuenzelsau.de oder bei der Stadtverwaltung Künzelsau, Telefon 07940 129-121.