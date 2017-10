Konzert des Jungen Chor Stuttgart

Der Junge Chor Stuttgart e.V. unter der Leitung von Paul Theis wird am Sonntag, den 12. November 2017 um 17 Uhr in der Matthäuskirche Stuttgart eines der großartigsten Werke der Chorliteratur präsentieren: den PAULUS von Felix Mendelssohn Bartholdy. Diese Aufführung bildet den musikalischen Höhepunkt im 50-jährigen Jubiläumsjahr des ChorEnsembles. Die instrumentale Begleitung wird das Orchester der Camerata Grinio unter Konzertmeister Joachim Ulbrich übernehmen; die solistischen Gesangspartien bestreiten Gundula Peyerl (Sopran), Alexander Efanov (Tenor) und Jens Paulus (Bass). Zur Komposition seines ersten Oratoriums nahm Mendelssohn Anleihen bei den barocken Meisterwerken von Bach bzw. Händel und verband diese kunstvoll mit seinem eigenen romantischen Stil. Mit dem PAULUS erreichte er einen überwältigenden Publikumserfolg und schuf damit gleichzeitig sein zu Lebzeiten beliebtestes Opus. Die Handlung beschreibt den Werdegang des "Saulus zum Paulus", der sich - nach Jesu Erscheinung - vom jüdischen Pharisäer und Christenverfolger zum Apostel und christlichen Missionar wandelt. Das Besondere an diesem Werk ist, dass darin sehr unterschiedliche Stimmungen gegenübergestellt werden. Während der erste Teil sehr dramatisch und bewegend ist, hat der zweite Teil eher kontemplativen Charakter. Chorleiter Paul Theis und sein Vokalensemble haben sich einiges für die Aufführung vorgenommen: "Wer uns kennt, der weiß, dass wir alle Facetten des Oratoriums hörbar machen wollen." Karten sind an der Abendkasse erhältlich oder können per Email (karten@juco.de) reserviert werden.

Kurzporträt Juco: Der Chor wurde als Jugendchor des Stuttgarter Chorverbandes gegründet und hat sich inzwischen zu einem eigenständigen Verein entwickelt. Mittlerweile wird er von Paul Theis als 4. Chorleiter in der Geschichte des Ensembles geleitet und zeichnet sich durch sein breitgefächertes Repertoire aus. Er konnte bereits mehrfach auf Wettbewerben sowie bei zahlreichen Konzertreisen im In- und Ausland sein Können unter Beweis stellen.