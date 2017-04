Konzert: Französische Klassik im Frühsommer

Nietzsche soll sie 20 Mal gesehen haben: die weltberühmte Oper „Carmen“ des französischen Komponisten Georges Bizet.

Das Holzbläserensemble der Universität Hohenheim spielt daraus die Suite in einem Arrangement für Bläser. Außerdem auf dem Programm steht die Petite Symphonie in B-Dur von Charles Gounod, berühmt für sein Ave Maria. Das Konzert findet an zwei Terminen und Orten statt.

Eintritt frei – Spenden willkommen