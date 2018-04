Konzert "Herzzeit" mit Johannes Matthias Roth

Am Samstag, den 5. Mai findet um 14 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Rothenburg ein Mitmachkonzert mit dem Pfarrer und Liedermacher Johannes Matthias Roth für Jung und Alt statt. Unter dem Motto „Herzzeit“ gestaltet der Nürnberger Liederpfarrer mit Tochter Christianna eine abwechslungsreiche Liederreise für die ganze Familie.

Angeregt durch seine vielen Begegnungen auf seinen zahlreichen Liederweltreisen durch Afrika, Asien, Südamerika und Europa singt und erzählt er von Glaube und Lebensfreude, vom Zweifel und Staunen, von Vertrauen und Hoffnung. So verstehen sich seine bunten Mitmachlieder in erster Linie als Mutmachlieder, die aber auch Wertschätzung, Freundschaft und eben viel Herz in den leicht mitsingbaren Melodien enthalten. Ob sein Lutherlied „Glauben ist gemeinsam feiern“, sein zweites „Rom – Ministrantenwallfahrtslied Suche Frieden“, das er im August erneut bei einer Messe mit Papst Franziskus singen wird, oder sein neues Afrikalied „We are one“: Es sind immer eingängige und bewegende, rhythmische Lieder, die mit ihrer Botschaft im Ohr, im Herzen bleiben möchten. Seit über 18 Jahren ist Johannes Matthias Roth mit seinen Liedprogrammen in Gemeinden, Schulen und bei Kirchentagen - in diesem Jahr beim Katholikentag in Münster mit drei Konzerten - unterwegs; er schrieb mittlerweile über 300 Lieder und gestaltet solo und mit seiner Band im In - und Ausland Konzerte und Seminare, sowie Liedergottesdienste und ökumenische Veranstaltungen mit Anselm Grün und unterstützt er internationale Hilfsprojekte für Kinder in der Türkei, Brasilien und Kenia.Beginn der Musikveranstaltung ist 14 Uhr.