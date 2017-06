I Vastasi - Luther´s Welt

× Erweitern Vastasi

Das junge Ensemble „I Vastasi“ verbindet eine langjährige Zusammenarbeit in verschiedenen Ensembles und Barockorchestern. Hervorgegangen aus gemeinsamem Studium, Freundschaft und der Begeisterung für das vielgestaltige Repertoire der Alten Musik hat sich die Gruppe, deren Mitglieder in Rom, Berlin, Stuttgart und Tanzania wohnhaft sind, zusammengefunden, um sich im 500. Jubiläumsjahr der Reformation der deutschen Musiklandschaft zur Zeit Martin Luthers zu widmen.

Martin Luther hat die Möglichkeiten und Chancen der Universalsprache Musik wie kaum ein anderer seiner Zeit erkannt und sich für seine Ideen zu Nutze gemacht. Er war selbst geübter Sänger und Lautenspieler, konnte im polyphonen Stil seiner Zeit komponieren und war mit Werken der Komponisten seiner Epoche bestens vertraut. So betitelte der Nürnberger Meistersinger Hans Sachs ihn mit "Wittenberger Nachtigall". Luther war überzeugt vom moralischen und seelischen Einfluss der Musik auf den Menschen und sah in ihr einen hohen pädagogischen Wert - so reformierte Luther neben Glaubensfragen auch das Kirchenlied und den Wert der Musik im liturgischen Kontext. Luthers Liedschaffen und seine Bemühungen um die Kirchenmusik hatten Auswirkungen auf die Entwicklung der Musik in Mitteldeutschland - Komponisten wie H.Schütz und J.S.Bach sind ohne Luther kaum denkbar.

In ihrem Programm werden „I Vastasi“ neben Luthers eigenen Werken, weltliche Tänze und instrumentale und vokale Werke von Luthers Zeitgenossen spielen, wie dem persönlichen Freund Luthers und Komponisten Ludwig Senfl, sowie Caspar Othmayr, Hans Neusidler uvm.

Ensemble I Vastasi (IT/DE/TZ)

Serena Bellini, Blockflöte & Sopran / Carla Nahadi Babelegoto, Sopran / Andres Montilla, Tenor / Giacomo Farioli Vecchio, Bass / Giordano Antonelli, Rebec / Silvia de Maria, Gambe / Luise Enzian, Harfe / Francesco Tomasi, Laute / Massimiliano Dragoni, Perkussionen & Salpterium