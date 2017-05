Konzert "Klangfarben" in Balingen

Am Freitag, den 26.05.2017, sind ca. 60 Sängerinnen und Sänger von „Klangfarben“, dem Chor des Katholischen Universitätszentrums Heidelberg, zu Gast in der Heilig-Geist-Kirche. Ab 18.30 Uhr erklingen die ersten Töne des Konzerts mit Liedern wie „We are the world“ oder „Ain’t no mountain“. Auf dem Programm steht eine bunte Mischung aus Gospel- und Popsongs. Für den nötigen Swing am Klavier sorgt Samuel Kilian, geleitet wird der Chor von Felix Kaiser.

Seien auch Sie mit dabei! Der Eintritt ist frei.