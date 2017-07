Konzert mit Akustik Fellows

Die „Akustik Fellows“, das sind Nik (Gesang/Percussion) und Andreas (Gitarre/Gesang). Sie stehen für handgemachte Rock- und Pop-Musik. Ihr Repertoire reicht von Songs aus vergangenen Zeiten bis zu Hits aus den aktuellen Charts, von bekannten Liedern über unbekannte Lieder, die den Zuhörer abholen und aufhorchen lassen. Allein durch Gitarre, Percussion und ihren Stimmen versetzen die „Akustik Fellows“ ihr Publikum in Feierlaune und bringt es zum Tanzen und Mitsingen. Aber auch leise Songs gehören dazu. Freut euch auf einen Abend in denen ihr den Alltag draußen lassen könnt und hinein taucht in die etwas ruhigere, aber intensive Welt der Akustikmusik!