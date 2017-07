Konzert mit Armin Fischer - Lust auf Meer

Musikkabarett - Pointen & Piano Klavierkonzert zum Lachen

Keine Sorge: Noten sind es nicht. Denn zur Erleichterung all derer, die anfangs noch einen getarnten Klavierabend befürchteten, hat er hauptberuflich Humor. Der Mann im Frack sieht aus wie ein Konzertpianist: er ist ja auch einer. Und er kann spielen wieein Konzertpianist. Tut er aber nicht. Er sitzt am Flügel, plaudert mit dem Publikum, und wie nebenbei erklingen die schwierigsten Stücke. Und das soll lustig sein? Ist es. Unbeschreiblich - aber Sie müssen einen Abend mit Armin Fischer schon eigenhändig miterleben, vom ersten Glucksen bis zum letzten Jubel. Der Musikkabarettist Armin Fischer arbeitete jahrelang auf einem Kreuzfahrtschiff als Geräusch. Er war der Mann am Piano in der Bar, und so gilt er als Experte in der Frage: Wie lustig ist eine Seefahrt wirklich? Und sie sind alle dabei: die Profis der Liegenbesetzer und Buffetdrängler - meistens in einer Person, die Schönen und die Reichen - meistens nicht in einer Person. Armin Fischers Geschichten fesseln so wie seine Musik - denn wer hat schon bei den Innuit in Grönland auf der Heimorgel gespielt, oder einem chinesischen Taxifahrer in New York “Dein ist mein ganzes Herz” aufs Iphone gesungen? Und sollte der rote Faden zuweilen auch aus Seemannsgarn sein, es bleibt die Kreuzfahrt um die Welt mit musikalischen Stationen in Europa, Afrika, Asien, Australien und Südamerika, die "Lust auf Meer", garniert mit den wunderlichsten Begegnungen auf See und an Land.Pointen & Piano