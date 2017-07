Konzert mit Bolz & Knecht

Das Musikerduo Christian Bolz (Saxophon/Gitarre) und Tobias Knecht (Gitarre) spielt schon seit vielen Jahren gemeinsam Auftritte. Ihre ersten Aufnahmen machten sie im Herbst 2015. Im Februar 2017 gingen sie im erneut ins Studio, um eine LP aufzunehmen. Die CD mit dem Titel „Schräng schräng, dudl dudl, la la“ beinhaltet 20 Titel, die aus (fast) allen Stilistiken stammen. Bei den eigens arrangierten Versionen wird die Gitarre teils zum percussiv gespielten Instrument, das Groove und harmonische Begleitung gekonnt verbindet. So erklingt Filmmusik wie „He`s a pirate“ oder „Live and let die“ neu. Es überraschen Versionen von „Summertime“ oder „Billie Jean“ durch ihre Intensität und Spielfreude.