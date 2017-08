Konzert mit Christopher Paul Stelling aus Brooklyn New York

× Erweitern Stelling

Christopher Paul Stelling aus Brooklyn New York kommt mit weiteren 3 Musikern in die 7180 Bar und zusammen werden Sie uns musikalisch in andere Sphären hieven.

Die Experten vom "Rolling Stone Magazine" sind sich einig, dass Christopher Paul Stelling eines der zehn aktuellen Nachwuchstalente sei, die jeder auf dem Schirm haben sollte. Was angesichts von über hunderten Shows in den letzten Jahren wohl tatsächlich schon der Fall ist. Christopher Paul Stelling ist ein Vollblutmusiker, der praktisch nonstop in den USA und Europa unterwegs ist, u m seine Musik unter die Leute zu bringen, nicht selten auf eigene Faust im Leihwagen. 2012 traf er die Entscheidung, nur noch Musik zu machen. Dann ging’s los, mit der akustischen Gitarre und einem Stapel selbstgebrannter CDs im Gepäck.

Der 1982 in Florida geborene Musiker ist ein gut aussehender und charismatischer Virtuose auf der Gitarre, seine rauchige Stimme klingt nach Sorge und Hoffnung, Whiskey und Honig. In seinen Songs geht es um die existenziellen Dinge des Lebens, um die Angst, das Scheitern, das Unbekannte. Stellings Vorbilder sind Blues-Musiker wie Mississippi John Hurt und Skip James oder der Banjo-Spieler Roscoe Holcomb. Die Presse nennt ihn einen Singer / Songwriter im Folkgewand oder modernen Troubadour. Mit Letzterem kann er sich selbst auch gut identifizieren: Ein Troubadour ist ein poetisch veranlagter Liederfinder, der dauernd herumfährt und Musik macht. Bei den Aufnahmen für "Itinerant Arias" ging Stelling eine Begleitband zur Hand, was den zehn Songs eine faszinierende Dynamik verleiht.