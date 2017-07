Konzert mit dem Ensemble Marais Consort

× Erweitern Ensemble Marais Consort

Der Hohenloher Kultursommer ist mit dem Ensemble Marais Consort in der Spitalkapelle Crailsheim zu Gast.

Margaret C. Hunter, Sopran / Hans-Georg Kramer, Brian Franklin, Hermann Hickethier, Irene Klein, Renaissance-Violen da Gamba / Ingelore Schubert, Renaissance-Cembalo

Das Spezialistenensemble für Alte Musik präsentiert in größerer Besetzung Opernszenen der Monteverdi-Zeit. Vom Meister selbst ist u.a. Prolog der Musica aus L’Orfeo oder Lamento d’Arianana zu hören und aus Jacopo Peris Favola in Musica – einer Frühgattung der Oper – L’Euridice das Stück Aria e Balli. Des Weiteren gibt es Toccaten von Aurelio Bonelli, Girolamo Frescobaldi und Fantasien von Adriano Banchieri sowie Andrea Gabrieli. Lassen Sie sich ins Italien des 16. und 17. Jahrhundert entführen und in die Sagenwelt der griechischen Mythologie. Bereits mehrfach hat das Ensemble, u.a. mit der charmanten Sopranistin Margret C. Hunter, beim Kultursommer begeistert. Alle Mitglieder haben bei Koryphäen wie Wieland Kuijken, Jordi Savall oder Hille Perl studiert. Die Südwestpresse meinte: „Sie wägen die Töne ab wie Kostbarkeiten, dass man sich wünscht, es würde niemals enden.“